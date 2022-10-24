الشرطة البولندية تقوم بمحاولة طرد قسري لمجموعة من اللاجئين باتجاه الأراضي البيلاروسية

أكدت لجنة الحدود البيلاروسية، أن عناصرها أحبطوا محاولة للشرطة البولندية للطرد القسري لمجموعة من المهاجرين باتجاه الأراضي البيلاروسية.

ووفقا لبيان نشرته اللجنة عبر تلغرام، فإن مجموعة من حرس الحدود البولنديون كانوا يستقلون سيارتين، قاموا بمحاولة طرد قسرية لعدد من اللاجئين باتجاه الحدود البيلاروسية، عبر ممر مخصص للهجرة الحيوانية بين الدول، حيث حاول الجنود البولنديون إجبارهم على الدخول إلى الأراضي البيلاروسية، وحال رؤيتهم لدورية الحرس البيلاروسي، سارعوا بإغلاق البوابة الحدودية ونقلهم إلى السيارة مرة أخرى إلى وجهة مجهولة.

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يذكر أن ليتوانيا ولاتفيا وبولندا في العام 2021، أبلغوا عن ارتفاع أعداد المهاجرين غير الشرعيين العالقين على الحدود مع بيلاروس، واتهموا مينسك بافتعال هذه الأزمة، ما نفاه الجانب البيلاروسي بشكل قاطع.

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من جهتها أعلنت قيادة قوات حرس الحدود البيلاروسية مرارا عن ممارسات ليتوانيا وبولندا ولاتفيا لعمليات الطرد القسري للمهاجرين باتجاه الأراضي البيلاروسية.

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وأكد أناتولي لابو رئيس لجنة الحدود في بيلاروسيا، أن بولندا منذ بداية العام حاولت طرد أكثر من 1200 مهاجر باتجاه الأراضي البيلاروسية.

المصدر: نوفوستي