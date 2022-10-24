رئيس كرواتيا يرفض لقاء بيلوسي

أعلن الرئيس الكرواتي زوران ميلانوفيتش، أنه لن يلتقي رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي خلال زيارتها لكرواتيا.

وقال ميلانوفيتش للصحفيين، يوم الاثنين، إن "الأمريكيين طلبوا اللقاء، لكنني لا أستطيع"، مشيرا إلى أن بيلوسي لا تمثل السلطة التنفيذية، وأنه "بعد أسبوعين لن تكون الأمور كما هي الآن".

وأضاف: "بعد أسبوعين ستكون هناك انتخابات في أمريكا والجمهوريون سيفوزون بشكل مقنع، وصفتها ستتغير، لكنها من السلطة التشريعية مع كل احترامي".

وتزور بيلوسي كرواتيا للمشاركة في اجتماع ما يسمى بـ"منصة القرم" للدول الغربية الداعمة لأوكرانيا، ومن المتوقع أن تغادر كرواتيا يوم الثلاثاء.

المصدر: صحيفة "فيتشيرني ليست" الكرواتية