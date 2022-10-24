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الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على قطاع الذهب في نيكاراغوا

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الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على قطاع الذهب في نيكاراغوا
Globallookpress
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أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن فرض عقوبات على الإدارة العامة للمناجم في نيكاراغوا، المشرفة على استخراج الذهب وغيره من الثروات الباطنية في البلاد.

وأضافت الوزارة الأمريكية في بيان لها، يوم الاثنين، أن العقوبات طالت كذلك المدير السابق للاستخبارات في نيكاراغوا لينين سيرنا.

وأكدت الخزانة أن الرئيس الأمريكي جو بايدن منحها الصلاحيات لفرض عقوبات على "أشخاص معينين، يعملون أو عملوا في قطاع استخراج الذهب" في نيكاراغوا.

وأشارت الوزارة إلى أن هدف العقوبات يتمثل في "محاسبة نظام أورتيغا وموريليو على الهجمات المستمرة ضد حرية التعبير والتجمع لسكان نيكاراغوا".

وسيتم تجميد كافة الأصول والحسابات التابعة للكيانات المدرجة على قائمة العقوبات، والموجودة في الولايات المتحدة. ويحظر على الجهات الأمريكية التعامل معها.

المصدر: تاس

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