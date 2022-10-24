حزب الاشتراكيين في مولدوفا يطالب بالحوار مع روسيا

طالب سكرتير الحزب الاشتراكيين في مولدوفا، نائب رئيس البرلمان المولدوفي فلاد باترينشا قيادة بلاده باستئناف الحوار مع روسيا التي "أعربت عن استعدادها لاستئناف استقبال صادرات مولدوفا".

وزار باترينشيا موسكو الأسبوع الماضي، ووفقا له روسيا أبدت اهتماما بمواصلة التعاون مع مولدوفا.

وقال: "في اجتماع مع الرئيس المشارك للجنة الحكومية الدولية المولدوفية الروسية دميتري باتروشيف، بحثنا مشكلة تصدير المنتجات الزراعية المولدوفية إلى روسيا".

وأضاف: "تلقينا إجابة واضحة جدا من الحكومة الروسية ومجلس الدوما، مفادها أنهم منفتحون على الحوار، يمكن حل مشكلة التصدير لجميع الشركات من مولدوفا".

ودعا الحكومة لاستئناف الحوار مع روسيا، وقال: "من المؤسف أن أحدا في حكومة الجمهورية لم يلجأ إلى روسيا في هذه المسألة، ندعو السلطات المولدوفية لاستئناف الحوار مع روسيا".

المصدر: نوفوستي