لافروف: إنكار الغرب مساعي كييف لـ"القنبلة القذرة" لا ينمّ عن الجدية

اعتبر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن إنكار الغرب مساعي كييف لتفجير "قنبلة قذرة" في المناطق التي لا تزال خاضعة لها واتهام روسيا بذلك، لا ينمّ عن الجدية.

وقال لافروف: "إنكار زملائنا الغربيين الذي لا أساس له، وزعمهم أن كل هذا وهم وأن روسيا نفسها تخطط لفعل ذلك واتهام نظام زيلينسكي، حديث غير جاد".

وأضاف: "بعض محاورينا عرضوا مناقشة المعلومات التي لدينا على المستوى العسكري والمهني، نحن نؤيد هذا النهج".

وفي وقت سابق، قال قائد قوات الدفاع الإشعاعي والكيماوي والبيولوجي الروسية إيغور كيريلوف، إن وزارة الدفاع لديها معلومات حول خطط كييف لتفجير "قنبلة قذرة" في مناطق لا تزال خاضعة لها، واتهام موسكو.

وقال وزراء خارجية الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا أنتوني بلينكين وجيمس كليفرلي وكاثرين كولونا، إن بلادهم ترفض "مزاعم روسيا" بأن أوكرانيا تستعد لاستخدام ما يسمى بـ"القنبلة القذرة".

المصدر: نوفوستي