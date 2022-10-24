إيران.. توجيه التهم لـ300 شخص بتنظيم احتجاجات طهران بينهم 4 قد يواجهون الإعدام

أفادت وسائل الإعلام الإيرانية بأن القضاء وجه التهم لأكثر من 300 شخص بتنظيم احتجاجات طهران الأخيرة، بينهم 4 قد يواجهون الإعدام اتهموا بـ"تنظيم أعمال الشغب".

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وأعلن المدعي العام لطهران علي صالحي صدور لائحة الاتهام بحق 315 شخصا، تشمل "التواطؤ ضد أمن البلاد"، و"الدعاية ضد النظام" و"الاخلال بالنظام العام"، وفق ما نقل عنه موقع "ميزان أونلاين" التابع للسلطة القضائية.

وأشار صالحي إلى صدور أربع لوائح اتهام بحق "أربعة من مثيري الشغب بتهمة المحاربة" التي قد تصل عقوبتها في إيران للإعدام، لافتا إلى أن الأربعة متهمين "بحمل سلاح لترهيب المجتمع والناس، وجرح عناصر من قوات الأمن، وإضرام النيران في الممتلكات العامة وتدميرها بنية الاخلال بأمن البلاد ومواجهة النظام المقدس للجمهورية الإسلامية الإيرانية".

ونقل "ميزان أونلاين" عن رئيس السلطة القضائية غلام حسين محسني إجئي تأكيده أن مسار متابعة القضايا المرتبطة بالاحتجاجات "قد بدأ"، مشيرا إلى أن "محاكمة الذين ارتكبوا جرائم وارتبطوا بأفراد مناهضين للثورة داخل البلاد وخارجها والأجانب، ستجري بعناية ووفق القانون، وستتم معاقبة هؤلاء الأشخاص وفق القانون".

وكانت السلطة القضائية أعلنت في 12 أكتوبر توجيه الاتهام الى أكثر من مئة شخص من "مثيري الشغب" على خلفية الاحتجاجات في طهران ومحافظة هرمزكان في جنوب البلاد.

المصدر: "فرانس برس"