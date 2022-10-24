هولندا تجد 91 مخرجا للالتفاف على العقوبات الغربية ضد روسيا

وجدت الحكومة الهولندية 91 مخرجا يمكنها عبرها الالتفاف على العقوبات الغربية ضد روسيا، ومواجهة التداعيات المترتبة عليها، وضمان درجة من المرونة في حالات خاصة.

ووفقا لوكالة "RTL News"، فإن الإعفاءات شملت، وزارة الخارجية، ووزارتي الاقتصاد والمالية، والبنية التحتية، والتعليم.

ففي أبريل، حظر الاتحاد الأوروبي إرساء السفن التي تحمل العلم الروسي في الموانئ الأوروبية، وبالرغم من ذلك، أصدرت وزارة المياه والبنية التحتية الهولندية تصريحات خاصة تمكن 34 سفينة من الإرساء في موانئها، لأنها تحمل شحنات هامة كالألومنيوم والمواد الغذائية.

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كما وسمحت وزارة المناخ والطاقة لـ 25 مؤسسة هولندية، توفر الكهرباء لـ 150 شركة ومؤسسة بما في ذلك البلديات والمدارس، باستيراد موارد الطاقة الروسية.

وأصدرت وزارة التجارة والتعاون الإنمائي، 18 تصريحا لـ 13 مؤسسة تعمل في المجالات الإنسانية بالتعاون مع روسيا.

وسمحت وزارة الخارجية الهولندية لإحدى الشركات بتلقي حوالات مالية من روسيا.

ووضعت وزارة المالية 13 استثناء للأصول والسلع الروسية المجمدة والمشمولة ضمن قائمة العقوبات.

المصدر: تاس