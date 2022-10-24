اتصال هاتفي بين رئيس الأركان الروسي ونظيره الأمريكي بشأن احتمالية استخدام كييف "القنبلة القذرة"

أجرى رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية فاليري غيراسيموف، مكالمة هاتفية مع نظيره الأمريكي مارك ميلي بحثا خلالها احتمال استخدام أوكرانيا "لقنبلة قذرة".

ووفقا لبيان وزارة الدفاع الروسية: "أجرى رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية الجنرال فاليري غيراسيموف، محادثة هاتفية مع رئيس أركان القوات المسلحة الأمريكيةمارك ميلي، وخلال المحادثة ناقش الجانبان الوضع بشأن احتمال استخدام أوكرانيا "للقنبلة القذرة".

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن غيراسيموف، أجرى محادثات هاتفية مع نظيره البريطاني راداكين، بحثا أيضا احتمال استخدام كييف قنبلة قذرة.

المصدر: نوفوستي