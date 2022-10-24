ضبط 34 كغ من المخدرات بسيارة في ألمانيا
Gettyimages.ru / Peter Kneffel
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ضبطت الجمارك في مدينة بيلفيلد غربي ألمانيا أكثر من 34 كيلوغراما من المخدرات، أثناء تفتيش سيارة على أحد الطرق السريعة.
وأعلنت سلطات الجمارك يوم الاصنين، أن ضباط الجمارك عثروا إجمالا على 2000 غرام من عجينة الأمفيتامين، و5 آلاف شريط من مخدر "إل سي دي"، و1000 غرام من الكيتامين، و1100 غرام من الكوكايين، و5 آلاف غرام من مخدر "إم دي إم إيه"، وأكثر من 57 ألف حبة "إكستاسي"، في حقيبة سفر كبيرة، وفي عدة أكياس بلاستيكية داخل صندوق أمتعة إحدى السيارات التي خضعت للتفتيش.
وكان سائق السيارة القادم من هولندا قد نفى خلال سؤال السلطات قبل عملية التفتيش ما إذا كان يحمل أشياء ممنوعة.
المصدر: د ب أ