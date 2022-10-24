وصول أعداد كبيرة من المرتزقة الفرنسيين والجورجيين إلى مدينة نيكولايف

أفادت وكالة "نوفوستي" نقلا عن مصادر عسكرية بوصول أعداد كبيرة من المرتزقة الفرنسيين والجورجيين إلى مدينة نيكولاييف جنوب أوكرانيا.

ووفقا لأحد مصادر الوكالة: "توقفت مجموعة من المرتزقة الفرنسيين، وتجولت في الموانئ والمصانع المهجورة، في انتظار الاستقرار على ما يبدو في منازل أو شقق خاصة" في المدينة.

وأضاف المصدر أن المرتزقة شوهدوا في ميناء نيكاتيرا وحوض بناء السفن في المدينة المذكورة على البحر الأسود.

وقال: "دخلت مجموعة من الجورجيين، يتقدمهم متزعمهم بسيارة دفع رباعي تحمل لوحة عسكرية".

وقال أندري ماروتشكو في قوات جمهورية لوغانسك، إن القوات الروسية قضت على رتل من المرتزقة الأجانب أثناء محاولتهم الاقتراب من من بلدتي سفاتوفو، وكريمينايا.

المصدر: نوفوستي