سيناتور أمريكي يطالب بوقف إمداد السعودية بالسلاح بسبب وقوفها مع روسيا

دعا عضو مجلس الشيوخ ريتشارد بلومنتال، واشنطن للتوقف عن إمداد السعودية بالأسلحة، بسبب "انحيازها" للجانب الروسي.

وكتب عضو الكونغرس بلومنتال، والأستاذ بكلية "ييل" للإدارة، جيفري سونينفيلد، في مجلة Foreign Affairs: "المملكة تهتم بدعم السياسة الروسية، ويزعمون أيضا أن السلطات السعودية متورطة بشكل غير قانوني في الصراع في اليمن".

ووفقا للمقال: "حان الوقت لأن تتوقف الولايات المتحدة عن المساهمة في السلوك السيء للمملكة العربية السعودية وتوقف هذه العلاقة أحادية الجانب".

وقدم السيناتور بلومنتال، تشريعا من شأنه أن يوقف جميع مبيعات الأسلحة الأمريكية إلى السعودية لمدة عام واحد، ومن ثم يمكن أن يجعل الوقف دائما إذا استمرت في الوقوف إلى جانب موسكو.

وأضافا: "إذا استمرت الرياض في أخذ من واشنطن أكثر مما تقدمه في المقابل، سيتعين عليها التعامل مع العواقب".

ونقلت وكالة NBC عن مسؤولين أمريكيين حاليين وسابقين، أن المسؤولين في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن يفكرون في محاولة ثني الشركات الأمريكية عن توسيع العلاقات التجارية مع السعودية.

وأشار المقال، ألى أنه بدأت دراسة طرق استخدام الأعمال الأمريكية وسيلة ضغط على السعودية بعد أن وافقت الدول المنتجة للنفط، بما فيها المملكة، على خفض إنتاج النفط.

وبحسب مصادر القناة، فإن هذا مجرد خيار واحد من الخيارات التي نظر فيها بايدن، ولم يتم اتخاذ قرارات محددة بشأن هذه القضية حتى الآن، وقال مسؤولون إن واشنطن ما زالت تدرس كيفية الرد دون تقويض أهداف الولايات المتحدة في الشرق الأوسط.

المصدر: نوفوستي