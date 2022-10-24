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بروفيسور إسرائيلي يقترح عقاب الفلسطينيين في النقب على عدد المواليد الزائد (فيديو)

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بروفيسور إسرائيلي يقترح عقاب الفلسطينيين في النقب على عدد المواليد الزائد (فيديو)
AP
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اقترح البروفيسور الإسرائيلي جدعون ساهر، مدير قسم جراحة القلب والصدر في مستشفى سوروكا، معاقبة الفلسطينيين في النقب على عدد المواليد الزائد في أسرهم.

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وفي مؤتمر عقدته وزيرة الداخلية الإسرائيلية أييليت شاكيد، قال جدعون ساهر: "أريد أن أسأل سؤال حول موضوع تكاثر السكان وخاصة الإشكاليين - يقصد العرب-..بالفعل هذا نوع من التناقض..يوجد هناك حالة من التناقض الظاهري..نحن ندرك فعليا أن هذا الإنجاب الزائد هو الذي يحسمنا..يتغلب علينا الرحم العربي..ومن جهة أخرى..نحن نشجع هذا الأمر، من خلال دفع مخصصات الأطفال".

وأضاف: "لذلك أنا أعتقد أنه ربما علينا التفكير بالذات في مخصصات الأطفال والتي هي رجعية..الطفل الأول يأخذ مخصصات..الثاني يأخذ..الثالث ربما الرابع لا يأخذ الخامس ربما يجب أن يدفع غرامة..يجب التفكير بشيء ما، وربما هذا لن يحدث".

المصدر: RT

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