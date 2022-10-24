وزير إيطالي يشيد بفعالية العمل عن بعد

أشار وزير الإدارة العامة الإيطالي، باولو تزانغريللو، إلى أن عدد العاملين عن بعد في البلاد ارتفع خلال الوباء من 500 ألف إلى 5 ملايين شخص، مشيدا بفعالية العمل عن بعد.

وأضاف باولو تزانغريللو أنها أداة يمكن أن تنجح، والتخلي عنها يعني أن الإدارة العامة بعيد عن واقع العمل الآخر.

وأوضح في تصريحات إذاعية أنه يريد أن يتم إدراك كيفية إمكان استخدام هذه الأداة.

وذكر الوزير الجديد: "لكن إذا ادعت النقابة أن العمل الذكي هو إمكانية تشغيلية، فيجب عليها أيضا قبول أنه بهذه الطريقة، ننتقل من منطق السيطرة إلى منطق التحقق من النتائج".

المصدر: وكالة "آكي" الإيطالية