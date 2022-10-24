روسيا تؤكد استعدادها لتقديم كل الدعم اللازم لعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم

استقبل الرئيس اللبناني ميشال عون، السفير الروسي لدى بيروت ألكسندر روداكوف، ومستشار السفارة مكسيم رومانوف، حيث بحث الجانبان العلاقات الثنائية، وعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.

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وقال السفير روداكوف بعد اللقاء: "سعدت اليوم بلقاء فخامة الرئيس وشكرته باسم القيادة الروسية على التعاون الذي قام بين الاتحاد الروسي ولبنان خلال فترة توليه رئاسة الجمهورية اللبنانية الصديقة، والتي تعززت خلالها العلاقات بين البلدين، خصوصا بعد الزيارة التي قام بها الرئيس عون لروسيا بدعوة من الرئيس فلاديمير بوتين".

وأضاف روداكوف: "تطرقنا خلال اللقاء الى مسألة تفعيل هذه العلاقات وتطويرها في المجالات كافة، حيث أكدت استعداد روسيا لتقديم كل الدعم اللازم لعملية إعادة النازحين السوريين إلى بلادهم نظرا للعلاقات المميزة بين روسيا وسوريا".

وتابع: "بحثنا المساعدات التي يمكن أن تقدمها روسيا للبنان خصوصا في المجال الغذائي، إضافة إلى تفعيل عمل اللجنة الحكومية المشتركة بين البلدين، وشمل البحث تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وفي ختام اللقاء تمنيت لفخامة الرئيس التوفيق في الأيام المقبلة في مرحلة ما بعد ولايته الرئاسية".

وأكد روداكوف أنه اطلع من الرئيس عون على آخر التطورات المتعلقة بترسيم الحدود البحرية الجنوبية اللبنانية، مضيفا: "أكدت ترحيب موسكو بهذه الخطوة لما فيه مصلحة لبنان والاستقرار فيه".

المصدر: "الجديد"