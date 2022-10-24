أستانا تستضيف القمة المشتركة لدول الاتحاد الأوروبي وآسيا الوسطى

أكدت الرئاسة الأوزبيكية أن الرئيس شوكت ميرضيائيف، سيشارك في القمة المشتركة لدول الاتحاد الأوروبي وآسيا الوسطى، التي ستعقد في العاصمة الكازاخسناتية أستانا في الـ 27 من أكتوبر.

وأضافت، أن ميرضيائيف سيلتقي برئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، لمناقشة آليات التعاون المشترك بين أوزبكستان ودول الاتحاد، في المجالات السياسية والتجارية والاقتصادية والثقافية والإنسانية، فضلا عن تبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية الراهنة.

وأشارت إلى أن الخارجية الأوزبكية تعمل على تنظيم لقاءات مع رؤساء عدد من الدول والوفود الأجنبية.

يذكر أن رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل أعلن في أوائل أكتوبر، أنه سيزور أوزبكستان وكازاخستان، بناء على دعوة من الرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف، لحضور القمة المشتركة لدول الاتحاد وآسيا الوسطى في الفترة ما بين 26 - 27 أكتوبر.

المصدر: نوفوستي + gazeta.uz