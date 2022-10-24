إيران تعتقل 10 جواسيس مرتبطين بالموساد الإسرائيلي

قالت وسائل إعلام إيرانية يوم الاثنين، إن السلطات اعتقلت 10 جواسيس مرتبطين بالموساد الإسرائيلي في محافظات أذربيجان الغربية وطهران وهرمزغان.

وأفادت بأن المعتقلين قاموا بحرق سيارات ومنازل تعود لأشخاص مرتبطين بالأجهزة الأمنية، لكنهم فشلوا في اغتيال عناصر أمنية.

وأضافت أنهم أجروا اتصالات مباشرة عبر الفيديو مع ضباط في الموساد وأرسلوا الفيديوهات والصور إلى الضباط مقابل المال،

ولم يعلق المسؤولون الإسرائيليون بعد على التقرير.

المصدر: وسائل إعلام إيرانية