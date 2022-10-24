بولندا لا ترغب بتوقيع اتفاقات مشتركة لشراء الغاز مع الاتحاد الأوروبي

صرح وزير شؤون الاتحاد الأوروبي في الحكومة البولندية شيمون شينكوفسكي سينك، بأن بلاده تصر على مبدأ الشراء الطوعي المشترك للغاز من قبل دول الاتحاد.

وأوضح شينكوفسكي، أن الشراء المشترك هو فرصة لشراء الغاز بسعر أقل في الاتحاد الأوروبي شريطة أن يستند لمبدأ التطوع.

ولا ينبغي إرغام أحد على القيام بعمليات الشراء المشتركة، لأن بعض البلدان لديها مواقف تفاوضية قوية وعقود قائمة بأسعار غاز جيدة، وليست بحاجة للتفاوض والشراء المشترك.

وأوضح أنه يقصد بولندا على وجه الخصوص، التي افتتحت ثلاثة مشاريع استثمارية جديدة لتوصيل الغاز مثل، خط أنابيب مع ليتوانيا افتتح في مايو، وخط مع سلوفاكيا في أغسطس، وخط أنابيب غاز البلطيق الذي افتتح قبل شهر.

وأكد أن الأمن الذي تنعم به بلاده، سيضمن أمن هذه المشاريع، وأن لدى بولندا موقفا تفاوضيا قويا، لذلك فإنها لا ترغب بالالتزام بأي اتفاقات مشتركة بهذا الخصوص.

يذكر أن الاتحاد الأوروبي قدم حزمة جديدة من التدابير بهدف شراء الغاز بأسعار منخفضة من خلال الشراء المشترك لـ 13,5 مليون برميل، لملء خزاناتها الاحتياطية حتى نهاية شتاء 2023 -2024، كآلية مؤقتة للحد من ارتفاع الأسعار، وتقييدها تحت سقف متفق عليه.

وعلق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على المقترحات الغربية للحد من أسعار موارد الطاقة الروسية، بأن روسيا لن تزود الغرب بأي شيء يسبب لها خسائر ويتعارض مع مصالحها.

المصدر: نوفوستي