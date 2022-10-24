"إنه جحيم".. زاخاروفا تعلق على بايدن ومهاجمته حظر تغيير الجنس

صرحت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا بأن ما قاله الرئيس الأمريكي جو بايدن ليس سوى "جحيم" في تبريره لعملية تغيير جنس الأطفال.

جاء ذلك في تعليقها على مقطع فيديو نشرته زاخاروفا في قناتها الرسمية على موقع "تليغرام" ، بينما تسأل إحدى المذيعات الرئيس الأمريكي، في لقاء تلفزيوني، عما إذا كان ما تفعله بعض الولايات من حظر لجراحات تغيير الجنس، واستخدام حاصرات سن البلوغ للأطفال، صحيحا، فرد الرئيس بأن ذلك كله خطأ من المنظور الأخلاقي والقانوني على حد سواء.

المصدر: تليغرام