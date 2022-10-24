وزيرا الدفاع الإسرائيلي والأوكراني يجريان محادثات هاتفية

أفاد المكتب الصحفي لوزير الدفاع الإسرائيلي، بأن بيني غانتس أجرى اليوم الاثنين محادثات هاتفية مع نظيره الأوكراني، ألكسي ريزنيكوف.

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وجاء في بيان صدر عن المكتب، اليوم الاثنين: "طلب وزير الدفاع غانتس أن ينقل تعازيه الحارة فيما يتعلق بالخسائر البشرية والأزمة الإنسانية الخطيرة التي يعاني منها الشعب الأوكراني نتيجة الحرب، وأكد موقف إسرائيل إلى جانب الشعب الأوكراني وكذلك الجهود الإنسانية التي بذلت حتى الآن واستعداد الوزارة لمواصلة دعم أوكرانيا في مسائل حماية السكان وإنقاذ الناس".

واتفق الوزيران أيضا على إجراء "حوار سريع" لكي يكون بإمكان إسرائيل المساعدة في تقديم أنظمة الإنذار المدني لأوكرانيا. وفي الوقت ذاته أشار غانتس إلى أن إسرائيل لديها قيودا تشغيلية تمنعها من إمداد أنظمة أسلحة إلى أوكرانيا.

وتابع البيان أن المحادثة جرت في جو إيجابي، مشيرا إلى أن الطرفين اتفقا على مواصلة الاتصالات في الأسابيع القريبة القادمة.

المصدر: نوفوستي