أمينة المظالم في دونيتسك: أوكرانيا استخدمت التعذيب والإيهام بالإعدام ضد الأسرى

تحدثتة أمينة المظالم في مجلس نواب الشعب بجمهورية دونيتسك الشعبية داريا موروزوفا لوكالة "نوفوستي" الروسية عن التعذيب الذي تعرض له أسرى الحرب من الجمهورية في السجون الأوكرانية.

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وقالت إن تبادل الأسرى الذي جرى يوم الجمعة الماضي، (110 مقابل 110)، أعاد 12 مقاتلا إلى جمهورية دونيتسك الشعبية، وجنديين من جمهورية لوغانسك الشعبية، إلا أنه ليس التبادل الأول، حيث "يتعرض كل الرجال على نحو منهجي لمختلف أنواع التعذيب، بينما توضع أصابع في ثقوب الرصاص والطعنات، وتعرض الجميع للضرب، وتعرضوا للإيهام بالإعدام، وكل الفظائع التي عرفنا عنها منذ عام 2014 تم تطبيقها عليهم للأسف".

ووفقا لموروزوفا، فإن كل المفرج عنهم في المستشفى، حيث يخضعون لفحص طبي.

المصدر: نوفوستي