البابا يستقبل ماكرون للمرة الثالثة في الفاتيكان

استقبل البابا فرنسيس، اليوم الاثنين، في الفاتيكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للمرة الثالثة منذ توليه الرئاسة، على خلفية الحرب في أوكرانيا والجدل حول الموت الرحيم في فرنسا.

ووصل الرئيس الفرنسي برفقة زوجته بريجيت إلى القصر البابوي المتاخم لكاتدرائية القديس بطرس في روما لعقد لقاء خاص مع البابا، يليه لقاء مع المسؤول الثاني في الفاتيكان الكاردينال بييترو بارولين وكذلك مع وزير خارجية الفاتيكان بول غالاغر.

وهذا هو اللقاء الثالث لماكرون مع البابا، حيث عقد الأول في يونيو 2018 والثاني في نوفمبر 2021.

ويزور ماكرون روما منذ الأحد حيث ألقى خطابا خلال افتتاح قمة بين الأديان حول السلام نظمته الجمعية الكاثوليكية الإيطالية سانت ايجيديو.

واعتبر ماكرون في خطابه أن "السلام ممكن في أوكرانيا حين يقرره الأوكرانيون"، متحدثا "عن واجب المقاومة لدى الأديان"، مشيرا إلى "وجوب الدفاع عن الكرامات".

وبحسب الاليزيه فإن اللقاء يفترض أن يتناول أيضا الجدل الدائر داخل المجتمع الفرنسي حول مواضيع مثل استقبال اللاجئين أو الموت الرحيم.

وكان البابا عبر عن معارضته للموت الرحيم خلال خطاب ألقاه أمام نواب فرنسيين فيما تستعد باريس لإطلاق اتفاقية مواطنية حول هذه المسألة الحساسة للتوصل إلى احتمال تغيير القانون.

المصدر: "فرانس برس"