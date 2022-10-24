بيسكوف يعلق على الوضع بشأن التحذير من استفزازات كييف

قال المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن تهديد كييف باستخدام "قنبلة قذرة" هو تهديد حقيقي.

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جاء ذلك خلال إفادته للصحفيين اليوم، وردا على سؤال بشأن ما يشعر به الكرملين بشأن حقيقة أن الغرب لا يؤمن بمثل هذا التهديد من جانب كييف، حيث قال إن هذا التهديد واضح وأن وزير الدفاع سيرغي شويغو نقل هذه المعلومات إلى الغرب، وأصبح الأمر متروك لهم بتصديقها أو عدم تصديقها. وتابع بيسكوف: "حقيقة عدم ثقتهم بالمعلومات التي ينقلها لهم الجانب الروسي لا تعني أن التهديد باستخدام مثل هذه القنبلة القذرة لم يعد موجودا. التهديد واضح، وتم لفت نظر المحاورين إلى هذه المعلومات".

وكان وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو قد أعرب عن قلقه من تهديدات كييف في مكالمات تلفونية لنظرائه من الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وتركيا.

ووفقا لمصادر موثوقة في بلدان مختلفة، بما في ذلك أوكرانيا، وردت معلومات بإعداد النظام في كييف لاستفزاز على الأرض يتعلق بتفجير "قنبلة قذرة" وهو سلاح نووي منخفض القوة، لكن الغرض من الاستفزاز هو اتهام روسيا باستخدام أسلحة الدمار الشامل في مسرح العمليات الأوكراني، وبالتالي شن حملة ضد روسيا حول العالم.

وقد أصبح معروفا أن كييف، تحت قيادة القيمين الغربيين، قد بدأت بالفعل التنفيذ العملي للخطة، وتم تكليف قيادة مصنع التعدين والمعالجة، الواقع في مدينة "جيولتي فودي" بمنطقة دنيبروبيتروفسك، وكذلك معهد كييف للأبحاث النووية، بصنع القنبلة القذرة حيث بلغ العمل على ذلك بالفعل مراحله النهائية.

المصدر: نوفوستي