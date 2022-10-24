قائد القوات المسلحة الإيرانية يسخر من الاتحاد الأوروبي: اصرفوا أموالي لشراء الفحم الحجري لمواطنيكم

تهكم رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، بوضع اسمه من قبل الاتحاد الأوروبي في قائمة الحظر، وقال إنه يوكل الاتحاد بصرف أمواله لشراء الفحم الحجري لمواطني أوروبا.

وردا على الحظر الذي فرضه الاتحاد الأوروبي ضد إيران مؤخرا، أصدر اللواء محمد باقري بيانا قال فيه إن "الاتحاد الأوروبي وقبل أربعة أيام وبسبب ما أسماه إرسال الطائرات الإيرانية المسيرة إلى روسيا وضع اسمي في قائمة الحظر. وبتاريخ نوفمبر 2019، قامت وزارة الخزانة الأمريكية كذلك بوضع اسمي في قائمة حظرها".

واعتبر أن "غضب أمريكا وأذيالها أي الاتحاد الأوروبي، أمر مفهوم. فمنذ انتصار الثورة الإسلامية، وضعت القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية في قائمة الحظر، ولكن قواتنا المسلحة حولت التهديد إلى فرصة.. فإذا كانوا يوما ما يمنعون حتى تزويد مقاتلينا بالأسلاك الشائكة، فاليوم أصبحوا يصطفون لشراء صواريخ إيران الدقيقة وطائراتها المسيرة".

وأضاف: "في الحقيقة إن الأوروبيين هم الذين أصبحوا يواجهون مأزقا بسبب اتباعهم لسيدتهم أميركا، وأصيبوا بظاهرة "الحظر الذاتي" للحقيقة"، وقال ساخرا: "لدي مقترح إنساني للاتحاد الأوروبي. إنني أمنحهم الوكالة في تنفيذ الحظر الذي فرضوه، وهم مجازون بمصادرة جميع أموال وممتلكات اللواء محمد حسين باقري في المصارف أنحاء العالم وصرفها لشراء الفحم الحجري لمواطني أوروبا.. لأن أمامهم شتاء قاس".

المصدر: "العالم"