الدفاع الروسية تعلن صد الهجمات الأوكرانية على مختلف المحاور وتصفية 150 جنديا للعدو
Sputnik
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أعلنت الدفاع الروسية اليوم الاثنين أن قواتها أحبطت كل محاولات الهجوم التي نفذتها وحدات أوكرانية على محاور عدة خلال اليوم الماضي، وقضت على أكثر من 150 جنديا أوكرانيا في تلك المعارك.
وقالت الدفاع الروسية في تقريرها اليومي إن خسائر الجيش الأوكراني تجاوزت 80 قتيلا على محور نيكولايف-كريفوي روغ (خيرسون)، و25 قتيلا على محور كوبيانسك (لوغانسك) و20 قتيلا على محور كراسني ليمان (شمال دونيتسك-لوغانسك) و25 قتيلا على محور جنوب دونيتسك، بالإضافة إلى عدد من الدبابات والمدرعات الأخرى.
وفي ما يلي أبرز النقاط الواردة في نشرة الدفاع الروسية:
- إصابة 4 مواقع قيادة للقوات الأوكرانية في خاركوف وخيرسون ونيكولايف، و72 وحدة مدفعية في مواقع إطلاق النار وقوات ومعدات عسكرية في 174 منطقة
- تدمير مستودع ذخيرة للقوات الأوكرانية في منطقة خاركوف
- إسقاط ثلاث طائرات بدون طيار واعتراض 21 قذيفة من راجمات الصواريخ HIMARS و"أولخا" في لوغانسك وخيرسون
- مجموع ما تم تدميره منذ بداية العملية العسكرية الخاصة 325 طائرة، و162 مروحية، و2326 طائرة بدون طيار، و383 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، و6020 دبابة ومدرعة أخرى، 874 راجمة صواريخ و3521 قطعة من المدفعية الميدانية ومدافع الهاون و6741 مركبة عسكرية خاصة.
المصدر: وزارة الدفاع الروسية