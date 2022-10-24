بالفيديو.. الجيش الإسرائيلي يحبط عملية تهريب مخدرات على الحدود مع لبنان

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، أن عناصره تمكنت من إحباط عملية تهريب مخدرات وأسلحة، على الحدود الشمالية مع لبنان.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي أفيخاي أدرعي إن "قوات جيش الدفاع رصدت الليلة الماضية محاولة تنفيذ عملية تهريب مخدرات وأسلحة من لبنان الى داخل إسرائيل بالقرب من منطقة الحاصباني. لقد هرعت قوات الجيش للمكان وقامت باعتقال مشتبها فيه وعثرت على مسدسيْن ونحو 30 كيلوغرام من المخدرات بقيمة تقدر بنحو 800 ألف شيقل جديد".

وأضاف: "تم تحويل المشتبه فيه والمخدرات والأسلحة لمعالجة شرطة إسرائيل. سيواصل جيش الدفاع العمل ضد كل محاولة لخرق سيادة إسرائيل على الحدود اللبنانية سواء لأغراض تخريبية أو جنائية أو بهدف التهريب".

#عاجل رصدت قوات جيش الدفاع الليلة الماضية محاولة تنفيذ عملية تهريب مخدرات وأسلحة من لبنان الى داخل إسرائيل بالقرب من منطقة الحاصباني.



لقد هرعت قوات الجيش للمكان وقامت باعتقال مشتبهًا فيه وعثرت على مسدسيْن ونحو 30 كيلوغرام من المخدرات بقيمة تقدر بنحو 800 ألف شيقل جديد. pic.twitter.com/ocXmLqoaab — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 24, 2022

المصدر: RT