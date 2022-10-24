مسؤول: إطلاق 19 صاروخا أوكرانيا على محطة كاخوفسكايا الكهرومائية

أعلن ممثل في خدمة الطوارئ لمنطقة خيرسون أن القوات الأوكرانية أطلقت 19 صاروخا من أنظمة "HIMARS" و"أولخا" على مدينة نوفايا كاخوفكا، مضيفا أن 3 منها أصابت محطة كاخوفسكايا الكهرومائية.

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وقال الممثل: "يواصل نظام كييف قصف البنية التحتية المدنية في نوفايا كاخوفكا. وقصف في الساعة 11:20 محطة كاخوفسكايا الكهرومائية، وأطلق عليها 19 صاروخا من طراز "HIMARS" و"أولخا" ، وتم إسقاط جزء منها بمساعدة أنظمة الدفاع الجوي. لسوء الحظ أصابت 3 صواريخ مبنى المحطة، ويتم حاليا تدقيق المعلومات حول وقوع إصابات".

من جانبه أفاد رئيس إدارة المدينة فلاديمير ليونتيف، أن القصف لم يؤد إلى أي دمار جدي في المحطة، مؤكدا أن عملها لا يزال مستمرا.

وأشارت السلطات المحلية إلى أن القوات الأوكرانية تقصف المدينة وأراضي المحطة كل يوم تقريبا. وقال ليونتيف إن ما يصل إلى 120 صاروخا تطلق على المدينة كل يوم.

المصدر: نوفوستي