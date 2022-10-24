 
مباشر
عاجل
سماع دوي انفجارات في سماء دمشق وريفها

مسؤول: إطلاق 19 صاروخا أوكرانيا على محطة كاخوفسكايا الكهرومائية

أخبار العالم

مسؤول: إطلاق 19 صاروخا أوكرانيا على محطة كاخوفسكايا الكهرومائية
Sputnik
محطة كاخوفسكايا الكهرومائية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/u1ec

أعلن ممثل في خدمة الطوارئ لمنطقة خيرسون أن القوات الأوكرانية أطلقت 19 صاروخا من أنظمة "HIMARS" و"أولخا" على مدينة نوفايا كاخوفكا، مضيفا أن 3 منها أصابت محطة كاخوفسكايا الكهرومائية.

إقرأ المزيد
روسيا تطالب مجلس الأمن بمنع نظام كييف من تدمير سد
روسيا تطالب مجلس الأمن بمنع نظام كييف من تدمير سد "كاخوفسكايا"

وقال الممثل: "يواصل نظام كييف قصف البنية التحتية المدنية في نوفايا كاخوفكا. وقصف في الساعة 11:20 محطة كاخوفسكايا الكهرومائية، وأطلق عليها 19 صاروخا من طراز "HIMARS" و"أولخا" ، وتم إسقاط جزء منها بمساعدة أنظمة الدفاع الجوي. لسوء الحظ أصابت 3 صواريخ مبنى المحطة، ويتم حاليا تدقيق المعلومات حول وقوع إصابات".

من جانبه أفاد رئيس إدارة المدينة فلاديمير ليونتيف، أن القصف لم يؤد إلى أي دمار جدي في المحطة، مؤكدا أن عملها لا يزال مستمرا.

وأشارت السلطات المحلية إلى أن القوات الأوكرانية تقصف المدينة وأراضي المحطة كل يوم تقريبا. وقال ليونتيف إن ما يصل إلى 120 صاروخا تطلق على المدينة كل يوم.

المصدر: نوفوستي

 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا