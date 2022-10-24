مسؤول: القوات الأوكرانية تستعد لهجوم على محور زابوروجيه

حذر عضو المجلس الرئيسي لإدارة مقاطعة زابوروجيه فلاديمير روغوف، من أن القوات الأوكرانية تواصل الاستعداد "بشكل واضح" لهجوم مضاد على خط التماس في المقاطعة.

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وأشار روغوف في تصريحات للقناة الأولى للتلفزيون الروسي اليوم الاثنين أن إلى قيام الجيش الأوكراني بنقل معدات وقوات إضافية إلى المنطقة.

وقال: "من اللافت أنه الآن تم نقل اثنين من الألوية المنقولة جوا من مقاطعتي جيتومير وفينيتسا إلى منطقة زابوروجيه"، مشيرا إلى أنه وصل من هناك "عدد كبير من الأفراد".

كما أفاد روغوف بأنه إضافة إلى ذلك، تم نقل اللواء الآلي 65 من مقاطعة فولين (غرب) إلى خط التماس في زابوروجيه.

وأمس الأحد صرح روغوف بأن الوضع على خط التماس في زابوروجيه "لا يزال متوترا" ، لكنه "تحت السيطرة".

المصدر: "نفوستي"