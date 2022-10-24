استطلاع: أردوغان يتفوق على زعيم المعارضة في السباق الرئاسي

كشف استطلاع للرأي أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، سيفوز في حال وصل إلى جولة ثانية في السباق الرئاسي مع زعيم المعارضة رئيس حزب الشعب الجمهوري، كمال كيليتشدار أوغلو.

وبينما لم يتم الإعلان عن المرشح الرئاسي للمعارضة بعد، تجرى استطلاعات حول الأسماء المحتملة للتنافس مع أردوغان.

وكشفت نتائج استطلاع رأي أجرته شركة "متروبول" للأبحاث، أنه إذا كانت المنافسة بين أردوغان وكمال كيليتشدار أوغلو في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، سيكون الفارق بنسبة 1%، لصالح أردوغان.

وبحسب النتائج، يحظى أردوغان بدعم بنسبة 44.9%، وبلغت نسبة دعم كيليتشدار أوغلو 43.9٪، وكانت نسبة المترددين 2.8 %.

المصدر: صحيفة "زمان"