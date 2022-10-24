صحيفة: الجيش التركي شدد الإجراءات الأمنية في البوسفور تحسبا للألغام العائمة

ذكرت صحيفة "ميلييت" التركية اليوم الاثنين نقلا عن مصادر عسكرية أن القوات المسلحة التركية شددت إجراءاتها في مضيق البوسفور بسبب خطر انجراف الألغام في البحر الأسود.

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وقالت الصحيفة: "حسب المعلومات الواردة من مصادر بوزارة الدفاع الوطني، فإن الإجراءات المتخذة لمواجهة خطر الألغام في البحر الأسود.. وحالة التأهب القصوى لا تزال قائمة".

وتابعت: "وفي غرب البحر الأسود، انطلقت فعاليات لمراقبة الألغام من الجو باستخدام طائرات الدوريات البحرية والمروحيات والطائرات بدون طيار، وكذلك من البحر باستخدام كاسحات ألغام وسفن دورية بالتنسيق مع قيادة خفر السواحل والجهات الأخرى".

وأضافت الصحيفة أنه تم وضع مضيق البوسفور تحت المراقبة بمساعدة أنظمة المراقبة الكهروضوئية، كما تقرر أيضا الإبقاء على الجاهزية العالية للقوات الخاصة SAS (فرق الغواصين) للكشف عن الألغام.

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وفي مارس الماضي، بعد إطلاق روسيا عمليتها العسكرية في أوكرانيا، حذرت هيئة الأمن الفدرالية الروسية من أن القوات الأوكرانية قامت بتركيب حوالي 420 لغما قرب موانئ أوديسا وأوتشاكوف وتشرنومورسك ويوجني. ولم يستبعد الأمن الروسي احتمال انجراف الألغام الشاردة إلى مضيق البوسفور وما وراءه من بحار حوض المتوسط ​​بسبب التيار.

المصدر: "نوفوستي"