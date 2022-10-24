الخارجية الإيرانية: الطرف الأمريكي يكذب ويبعث رسائل من خلف الكواليس

كشف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، أن السلطات الأمريكية تبعث برسائل إلى طهران عن نيتها للعودة إلى المفاوضات النووية.

وقال كنعاني في مؤتمره الصحافي الأسبوعي إن "الطرف الأمريكي يكذب، وواشنطن تتبنى سلوكا مخادعا وترسل رسائل لإيران بينما تدعي أنها غير راغبة بمواصلة الحوار"، معلنا أن "أمريكا تبعث رسائل عن نيتها للعودة إلى المفاوضات وبهذا الصدد موقفنا واضح".

وأضاف: "يتحدثون عن وصول المفاوضات إلى نقطة انسداد بينما يبعثون رسائل حول العودة.. يراهنون على نقاط وأساليب لم تصل إلى نتيجة، منها دعمهم لأعمال الشغب في إيران ومواصلة العقوبات"، مشيرا إلى أنه "يجب على واشنطن أن توضح بشأن هذه الازدواجية".

وسأل كنعاني: "إن لم يريدوا الاتفاق لماذا يبعثون رسائل؟ وإن أرادوا الاتفاق فهناك إطار واضح ويمكنهم العودة بناء على تفاهمات فيينا"، معتبرا أنه "لديهم ازدواجية وهناك أثر للسياسات الداخلية الأمريكية على موقفهم كما أنهم يراهنون على التطورات الداخلية في إيران".

وشدد على أن "إيران ملتزمة بالاتفاق النووي إن كان الطرف الآخر ملتزما به"، وتابع قائلا: "يعرف الأمريكيون أن إيران تجاوزت التطورات الأخيرة وعليهم أن يلتزموا بتعهداتهم لا سيما تلك التي تعهدوا بها خلال الرسائل الأخيرة عبر الوسطاء".

المصدر: RT