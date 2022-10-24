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التعبئة العامة في أوكرانيا مستمرة لمن هم دون الـ 60 عاما

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التعبئة العامة في أوكرانيا مستمرة لمن هم دون الـ 60 عاما
Globallookpress Diego HerreraKeystone Press Agency
صورة أرشيفية
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صرح كبير المفوضين العسكريين في كييف يوري ماكسيموف بأن القوات المسلحة الأوكرانية بحاجة إلى "استكمال الوحدات"، لذلك ستستمر المداهمات لتسليم أوامر الاستدعاء في أي وقت وأي مكان.

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وتابع ماكسيموف أن الاستدعاء إلى الخدمة العسكرية "يتعين انتظاره لجميع جنود وضباط الاحتياط الذين تقل أعمارهم عن 60 عاما".

وكان كبير المتحدثين العسكريين للنظام في كييف أليكسي أريستوفيتش قد أعلن في وقت سابق عن موجة جديدة من التعبئة.

المصدر: RT

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