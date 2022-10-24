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وزير الدفاع الأوكراني يجري محادثات مع نظرائه من بريطانيا وفرنسا وتركيا

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وزير الدفاع الأوكراني يجري محادثات مع نظرائه من بريطانيا وفرنسا وتركيا
Gettyimages.ru
وزير الدفاع الأوكراني ألكسي ريزنيكوف
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أفاد وزير الدفاع الأوكراني، ألكسي ريزنيكوف، بأن نظراءه من فرنسا وبريطانيا وتركيا أخبروه بمحادثاتهم مع وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو.

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وكتب ريزنيكوف في صفحته على "تويتر": "أجريت محادثات مع وزراء الدفاع الفرنسي والبريطاني والتركي. أخبرني نظرائي بمحادثاتهم مع وزير الدفاع الروسي".  

وأضاف أنه رفض كل التأكيدات الروسية بشأن "القنبلة القذرة، مشيرا إلى أن بلاده منفتحة للمتابعة.

وعبر وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، سابقا، خلال محادثاته مع نظرائه من الولايات المتحدة وفرنسا وتركيا، عن قلقه من احتمال استخدام كييف لـ "القنبلة القذرة" في أراضيها وذلك بهدف اتهام روسيا باستخدام أسلحة الدمار الشامل.

المصدر: نوفوستي

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