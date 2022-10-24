تركيا تعلن تحييد مسؤول في "العمال الكردستاني" بعملية في سوريا

أعلنت الاستخبارات التركية تحييد مسؤول في حزب العمال الكردستاني، بعملية خاصة مهمة نفذتها في سوريا.

وأفادت الاستخبارات بأنه "تم تحييد المسؤول في حزب العمال الكردستاني، أيوب ياقوت الملقب بـ"آمد دورشين" وهو المسؤول عن ما يسمى بكتيبة "التخريب" التابعة للواء "تشافريش" التابعة لمنظمة وحدات حماية الشعب الكردية، بعملية خاصة مهمة في سوريا".

وبحسب المعلومات التي تم الحصول عليها من مصادر أمنية تركية، فقد تبين أن أيوب ياقوت، الذي انضم إلى العمال الكردستاني في العام 2010، قد انتقل إلى "كوادر الجبل" التابع للتنظيم عام 2013، وقام بأعمال إرهابية في تركيا وسوريا.

وبعد عام 2020، كان ياقوت في سوريا، مسؤولا عن ما يسمى باللواء الذي نظم عمليات قصف وهجمات، ضد القوات المسلحة التركية في منطقة عملية نبع السلام في شمال شرقي سوريا. وقد لاحقته الاستخبارات التركية، بسبب العمليات ضد القوات المسلحة التركية، وتم تحييده، وكان مصمما على التواجد في منطقة شداد في سوريا.

المصدر: RT