أعلن نائب رئيس إدارة منطقة خيرسون، كيريل ستريمووسوف عن احتجاز مجموعة من المخربين الأوكرانيين في خط الجبهة في المنطقة.

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وقال في بيان مصور منشور في صفحته على "التلغرام": "حتى صباح 24 أكتوبر الجاري تم في جزء بيريسلاف بمنطقة خيرسون، في الليلة الماضية، احتجاز مجموعة كاملة من المخربين الأوكرانيين".

وأضاف أنه تم أيضا إحباط عملية لاختراق خط الدفاع في منطقة نهر إنغوليتس، مشيرا إلى أن القوات الروسية تشرف على الوضع.

وأعلن القائم بأعمال محافظ منطقة خيرسون، فلاديمير سالدو، سابقا، أن إدارة المنطقة اتخذت قرارا حول إجلاء المدنيين إلى الضفة اليسرى لنهر دنيبر من أجل إنشاء تحصينات دفاعية. وبحسب تصريحه فإن كييف تحشد القوات لشن هجوم واسع النطاق، وقد شكلت روسيا مجموعة عسكرية لصده.

المصدر: نوفوستي