طائرة تابعة لـ "كوريان إير" تخرج عن المدرج في الفلبين (صور + فيديو)

قالت شركة الخطوط الجوية الكورية الجنوبية إن رحلتها KE631 التي كان على متنها 173 شخصا تعرضت لحادث خروج عن المدرج، أثناء هبوطها في مطار ماكتان سيبو الدولي في الفلبين.

وأعربت الخطوط الجوية الكورية عن أسفها "العميق" للحادث لأنها تعطي الأولوية دائما للسلامة في جميع عملياتها.

وقال رئيس الشركة وو كي-هونغ في بيان "سيتم إجراء تحقيق شامل مع سلطات الطيران المحلية والسلطات الكورية لتحديد سبب هذا الحادث"، مشددا على أن "الشركة لا تزال ملتزمة بالوفاء بوعدها بتقديم رحلات آمنة وستبذل قصارى جهدها لاتخاذ التدابير لمنع أي تكرار لمثل هذا الحادث".

🚨🇰🇷Just in: Korean Airline Flight #KE631 has overshot the runway at Mactan Cebu International Airport. The passengers are now being evacuated. pic.twitter.com/SeGC8yUtui — Terror Alarm (@Terror_Alarm) October 23, 2022

وأفاد البيان بأنه "تم اصطحاب الركاب إلى ثلاثة فنادق محلية ويجري ترتيب رحلة بديلة"، مبينا أن "الطائرة A330-300 التي كان على متنها 162 راكبا و11 من طاقم الطائرة، حاولت الهبوط مرتين في طقس سيئ وفي المحاولة الثالثة تجاوزت المدرج الساعة 11:07 ليلا يوم الأحد".

A Korean Air flight veered off the runway at the Mactan Cebu International Airport (MCIA) near midnight on Sunday night, October 23. Full story: https://t.co/1pavmABHrupic.twitter.com/VCLDUbqfJs — Rappler (@rapplerdotcom) October 24, 2022

وقالت وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل الكورية الجنوبية إنها ستشكل فريق استجابة للطوارئ للمساعدة في التعامل مع الحادث. وتم إغلاق المطار مؤقتا بسبب توقف الطائرة وتم تحويل الطائرات المتوجهة إلى المطار نفسه إلى مطارات قريبة أو إعاداتها إلى نقاط الانطلاق.

🚨🚨 #NewsUpdate#AvNews 🚨🚨

Operations at the Mactan Cebu International Airport (MCIA) remain suspended.



No flights are allowed to depart or land on the runway following an accident involving Korean Air Flight KE 631.

——-#KoreanAir#Boeing#MactanAirportpic.twitter.com/miZA0X05ai — Happy Phill (@happyphillPH) October 24, 2022

وذكرت الوزارة في بيان أن رحلات شركات الطيران الكورية منخفضة التكلفة المتوجهة إلى سيبو تأثرت بالحادث، حيث تم تحويل رحلة لجين إير من إنتشون إلى سيبو إلى مطار قريب، وتأخير رحلة لشركة جيجو للطيران من سيبو إلى إنتشون.

المصدر: "يونهاب" + RT