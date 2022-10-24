إحباط تهريب 900 طائر "حسون" من تركيا إلى سوريا

أحبطت سلطات الجمارك التركية محاولة تهريب 900 طائر من فصيلة "الحسون" إلى سوريا.

وذكرت وكالة "الأناضول" أن عناصر الجمارك ضبطت الطيور لدى تفتيش مركبة كانت متجهة من تركيا إلى سوريا، في معبر "جوبان باي" بولاية كيليس، مبينة أن مديرية حماية الطبيعة والحدائق الوطنية في كيليس، فرضت غرامة قدرها مليون و173 ألف ليرة تركية (نحو 63 ألف دولار) على الشخص الذي تم ضبط الطيور في مركبته.

وتم اطلاق طيور الحسون، المهددة بالانقراض، في الطبيعة، فيما فتحت النيابة تحقيقا بحق الشخص الذي حاول تهريبها.

المصدر: "الأناضول"