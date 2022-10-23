إيران.. فيديو لمحاولة هروب نزلاء سجن إيفين (فيديو)

نشرت السلطات الإيرانية يوم الأحد مقاطع فيديو من كاميرات مراقبة سجن إيفين، وثقت محاولة بعض السجناء الهروب مستغلين الاضطرابات والحريق المفتعل في السجن.

ولقي 8 نزلاء مصرعهم جراء الحريق والاضطرابات التي شهدها سجن إيفين بطهران في الـ15 من أكتوبر.

وشهد السجن اضطرابات بينما تشهد إيران احتجاجات متواصلة منذ أسابيع أشعلتها وفاة مهسا أميني (22 عاما) التي أعلنت في 16 سبتمبر، بعد 3 أيام على توقيفها من قبل شرطة الأخلاق في طهران بتهمة مخالفة قواعد اللباس الصارمة.

المصدر: وسائل إعلام إيرانية