كوليبا يبحث مع بلينكن "القنبلة القذرة"

قال وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا إنه بحث مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن اتهامات موسكو لنظام كييف بالتحضير لاستخدام "قنبلة قذرة"، في استفزاز يتهم به روسيا.

وقال كوليبا: "بحثنا أيضا المزيد من الخطوات العملية لتعزيز الدفاع الجوي الأوكراني".

ووفقا لمصادر موثوقة في دول مختلفة بما فيها أوكرانيا، فإن نظام كييف يستعد لاستفزاز على أراضي بلاده باستخدام "قنبلة قذرة" أو سلاح نووي منخفض القوة.

والغرض من هذا الاستفزاز، اتهام روسيا باستخدام أسلحة الدمار الشامل في منطقة العملية العسكرية، وتأليب الرأي العام الدولي عليها.

وحسب مصادر مختلفة، بدأت كييف بقيادة الغرب تنفيذ هذه الخطة، حيث تم تكليف إدارة المصنع الشرقي للتعدين والمعالجة في مدينة جيولتيي فودي بمقاطعة دنيبرو بيتروفسك وسط أوكرانيا، ومعهد كييف للأبحاث النووية بصنع "قنبلة قذرة"، التي صارت في المرحلة النهائية من تصنيعها.

المصدر: نوفوستي