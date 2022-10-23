بيلوسي: ترامب ليس رجلا بما يكفي للإدلاء بشهادته أمام الكونغرس

أثارت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، جدلا واسعا بتوصيفات جارحة للرئيس السابق دونالد ترامب ومنها "أنه جبان للغاية"، خلال مناقشات جديدة حول شهادته أمام الكونغرس.

وذكرت نانسي بيلوسي يوم الأحد أن ترامب جبان للغاية، لينفذ أمر استدعاء من الكونغرس يجبره على الإدلاء بشهادته أمام لجنة خاصة تحقق في دوره في هجوم السادس من يناير 2021 على مبنى الكابيتول.

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وقالت بيلوسي في مقابلة مع شبكة "إم إس إن بي سي": "لا أعتقد أنه رجل بما يكفي ليحضر.. لا أعتقد أن المحامين سيرغبون في حضوره لأنه يتعين عليه الشهادة تحت القسم".

وأضافت "سنرى ما إذا كان رجلا بما يكفي ليحضر".

وتابعت بيلوسي قائلة: "إن رفض ترامب الإدلاء بشهادته فيجب على الجمهور أن يحكم عليه بسبب هذا القرار".

وأردفت بالقول "لا أحد فوق القانون.. إذا كنا نعتقد ذلك فعليهم إصدار حكم بشأن كيفية استجابته لهذا الطلب".

وأعلنت اللجنة المختارة يوم الجمعة أنها أصدرت مذكرة استدعاء لترامب، ومنحته حتى الرابع من نوفمبر لتقديم مجموعة كبيرة من الوثائق المتعلقة بأنشطته قبل وبعد الهجوم الدامي الذي شنه أنصار الرئيس السابق في السادس من يناير.

كما أبلغت اللجنة ترامب أنها تريده أن يحضر للإدلاء بشهادته يوم 14 نوفمبر أو قرب هذا التاريخ.

ووقع الهجوم على مبنى الكابيتول عندما حاول أنصار ترامب منع الكونغرس من التصديق رسميا على الفوز الذي حققه منافسه الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية عام 2020.

المصدر: شبكة "إم إس إن بي سي" الأمريكية