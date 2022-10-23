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البرلمان الإستوني يبحث الانسحاب من اتفاقية أوتاوا لحظر الألغام

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البرلمان الإستوني يبحث الانسحاب من اتفاقية أوتاوا لحظر الألغام
Sputnik
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قدم فريق من نواب البرلمان الإستوني مشروع قانون يقترح انسحاب إستونيا من اتفاقية أوتاوا لحظر الألغام المضادة للأفراد، معتبرين أن الاتفاقية تقوض القدرة الدفاعية لبلادهم.

ويعتقد النواب، أن اتفاقية أوتاوا لم تعد صالحة للتطبيق بسبب التحديات التي تواجهها إستونيا وحاجتها لتعزيز قدراتها الدفاعية في ظل الأوضاع الإقليمية المتصاعدة.

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وأكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الإستونية توماس ميل أن هذه القضية تحمل أبعادا دفاعية دولية ووطنية هامة، وأن الوزارة ستجري تقييما للمشروع بالتنسيق مع هيئة أركان الجيش، لكنه أشار إلى عدم الحاجة للانسحاب من الاتفاقية في الوقت الحالي.

يذكر أن اتفاقية أوتاوا وقعت في الـ 3 من ديسمبر 1997 في كندا، ودخلت حيز التنفيذ في الأول من مارس 1999، صادقت عليها 163 دولة، وانضمت إليها إستونيا في مارس 2004.

 

المصدر: نوفوستي

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