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استطلاع للرأي يظهر تفوق الجمهوريين في الانتخابات الأمريكية المقبلة

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استطلاع للرأي يظهر تفوق الجمهوريين في الانتخابات الأمريكية المقبلة
Sputnik
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أجرت شبكة ABC News/Ipsos استطلاعا أظهر أن ثقة الأمريكيين بالحزب الجمهوري تفوق ثقتهم بالحزب الديمقراطي، كما يثقون بالجمهوريين لموقفهم تجاه سبل حل القضايا الحساسة كتردّي الاقتصاد.

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وتظهر نتائج الاستطلاع، أن الحزب الديمقراطي الحاكم يواجه أزمة كبيرة من خلال هذه التقييمات التي تشير إلى تذمر المواطنين من كيفية معالجة الديمقراطيين لهذه الأزمة.

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كما وأوضحت صحيفة "بوليتيكو" أن ثقة الأمريكيين بالحزب الجمهوري في مواجهة الأزمة الاقتصادية في ظل ارتفاع أسعار الغاز بلغت 36%، ما يفوق ثقتهم بالحزب الديمقراطي بمقدر 12 – 14 %.

وفي السياق ذاته كتبت صحيفة "إكسيوس" في وقت سابق، أن التمويل والدعم الهائل الذي تتلقاه أوكرانيا من قبل الولايات المتحدة، سيتوقف في حال فوز الحزب الجمهوري في الانتخابات القادمة.

 

المصدر: RT

 

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