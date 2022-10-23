سيناتور روسي يرجح وقف واشنطن دعمها العسكري والمالي لكييف

رجح رئيس لجنة مجلس الاتحاد الروسي للدفاع والأمن فيكتور بونداريف، وقف واشنطن الدعم المالي والعسكري لنظام كييف إن فاز الجمهوريون في الانتخابات الأمريكية المقبلة.

وكتب بونداريف على "تيليغرام": "يمكننا أن نتوقع، إذا فاز الجمهوريون في الانتخابات لكلا المجلسين، فهناك احتمال كبير بأن يتم حظر إحدى القنوات الرئيسية للمساعدة العسكرية الأجنبية لكييف، فالديمقراطيون يتعمدون سحب المقاومة المسلحة من أوكرانيا، على الرغم من أنهم يخسرون مناصبهم فهم يحاولون تمرير قانون سريعا بشأن شريحة جديدة من المساعدة العسكرية ".

وأضاف، خطط الكونغرس لتخصيص 50 مليار دولار للمساعدة العسكرية الأمريكية ليست سوى "عذاب الديمقراطيين المنتهية ولايتهم".

وأشار السناتور إلى أن، الانتخابات البرلمانية ستجرى في الولايات المتحدة في 8 نوفمبر، حيث سيتم إعادة انتخاب مجلس النواب بالكامل ومجلس الشيوخ بنسبة الثلث، ووفقا له، تشير استطلاعات الرأي إلى انخفاض الدعم للديمقراطيين بين الأمريكيين، والجمهوريين "يتحدثون صراحة عن عدم رغبتهم في تمويل توريد الأسلحة والمعدات العسكرية والخاصة إلى أوكرانيا".

وأكد أن مستوى معيشة الأمريكيين قد انخفض بسبب معارضة روسيا، والأزمة الاقتصادية الناجمة عن ذلك بسبب المساعدات لأوكرانيا.

ووفقا لرئيس لجنة مجلس الاتحاد، إذا حرمت أوكرانيا من المساعدة العسكرية من الخارج، فستكون هناك فرصة أن تجلس سلطات كييف "على طاولة المفاوضات في المستقبل المنظور".

وأضاف بونداريف أنه، "بعد ذلك سيكون من الممكن وقف إراقة الدماء في وقت أبكر بكثير، وتجنب وقوع العديد من الضحايا وإطالة أمد الأزمة بشكل مصطنع، الذي يضغط عليه الغرب".

المصدر: نوفوستي