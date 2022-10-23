تعيين الجنرال هرتزل هاليفي رئيسا لأركان الجيش الإسرائيلي

صادقت الحكومة الإسرائيلية على قرار تعيين الجنرال هرتزل هاليفي رئيسا جديدا لأركان الجيش، خلفا لأفيف كوخافي، ليباشر مهامه اعتبارا من الـ17 من يناير 2023.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أن وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس في الرابع من سبتمبر اختار هاليفي ليكون الرئيس الـ 23 لهيئة أركان الجيش.

ووافقت المحكمة الإسرائيلية العليا بقيادة القاضي المتقاعد ماني مازوز على قرار تعيين هاليفي رئيسا للأركان لمدة 3 سنوات قابلة للتمديد لمدة عام واحد كحد أقصى.

ولد هاليفي عام 1967 وحمل اسم عمه هرتزل هاليفي الذي قتل خلال معركة احتلال القدس في حرب الأيام الستة في العام ذاته.

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والتحق بالجيش عام 1985 كمقاتل في سلاح المظلات، وتدرج في المناصب حتى عين عام 2005 قائدا للواء "منشيه" في الضفة الغربية، وفي عام 2007 تم تعيينه قائدا للواء المظليين.

كما وشغل هاليفي منصب رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية في الأعوام ما بين 2014 - 2018، ثم عيين قائدا للقيادة الجنوبية قبل أن يتولى عام 2021 منصب نائب رئيس أركان الجيش.

يذكر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق عن حزب الليكود، وزعيم المعارضة حاليا بنيامين نتنياهو كان يرغب بتسليم هذا المنصب للولاء إيال زمير، إلا أن خيار وزارة الدفاع وقع على هاليفي.

المصدر: وكالات