علماء صينيون يوضحون كيفية تدمير منظومة "ستارلينك" بضربة واحدة

أفادت صحيفة South China Morning Post استنادا لأبحاث علمية، بكيفية تدمير شبكة "ستارلينك" للإنترنت عبر الأقمار الصناعية بضربة نووية في الفضاء.

تشير الصحيفة إلى أن العلماء الصينيون أجروا دراسة تحاكي إمكانية توجيه ضربة نووية محددة قادرة على تدمير الأقمار الصناعية لمشروع ستارلينك. هذه الدراسة أجريت بسبب مخاوف بكين من تهديد ستارلينك للأمن القومي الصيني.

تقول الدراسة، أن شبكة الأقمار الاصطناعية التابعة لشبكة "سبيس إكس" يمكن تدميرها بضربة واحدة. وللقيام بذلك، يلزم تفجير رأس حربي نووي بقوة 10 ميغا طن على ارتفاع معين ــ حوالي 80 كيلومترا فوق سطح الأرض. يرجع اختيار هذا الارتفاع لوجود هواء، وهذا سيسهم في تكوين سحابة مشعة. في غضون بضع دقائق بعد الانفجار، سترتفع السحابة إلى ارتفاع 500 كلم وتنتشر على مساحة حوالي 140 ألف كلم مربع.

وهذا سيكون كفيلا بتعطيل الأجسام الطائرة ووسائل الاتصال في المنطقة المستهدفة.

في أوائل أكتوبر، قال رئيس شركة "سبيس إكس"، إيلون ماسك، إن السلطات الصينية كانت دوما ضد نشر نظام ستارلينك في المنطقة.

المصدر: Lenta.ru