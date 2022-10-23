إطلاق للنار خلال سباق غير مرخص في شيكاغو يودي بحياة 3 أشخاص

قتل ثلاثة شبان وأصيب آخران بجروح خطيرة، إثر إطلاق للنار خلال سباق غير مرخص شاركت فيه 100 سيارة في شوارع شيكاغو فجر الأحد.

ووقع إطلاق النار في الساعة الرابعة صباحا في برايتون بارك بعد إغلاق المتسابقين الشوارع المؤدية إلى تقاطع لإجراء سباقات شوارع غير قانونية.

وقال قائد شرطة شيكاغو، دون جيروم، خلال مؤتمر صحفي إن القتلى تتراوح أعمارهم بين 15 و20 عاما، مشيرا إلى أن إصابة الجريحين ليست خطيرة.

ولم تنفذ الشرطة أي اعتقالات لأشخاص على صلة بالحادث.

وذكر جيروم إن الأشخاص التي تغلق الشوارع من أجل سباقات السحب وسباقات السيارات هي "ظاهرة شبه حديثة حيث يتجمعون في نقاط مختلفة من المدينة وجرت عدة سباقات أخرى الليلة الماضية لم تشهد أي حوادث".

وأشارعضو مجلس المدينة في الحي الذي وقع فيه إطلاق النار الأحد إن الشرطة ومسؤولي المدينة بحاجة إلى التصرف بشكل أكثر قوة للتصدي لمثل هذه الحوادث.

وأكد ألدرمان ريموند لوبيز للصحفيين في مكان الحادث "هذه ليست مجرد متعة وألعاب شارع. نحن نرى أن عصابات الإجرام ينضمون إلى السباقات".

ولكنه أقر قائلا: "نحن نعلم أن ضباطنا يبذلون قصارى جهدهم، لكن لا يمكنك أن تطلب من الضباط الحضور إلى حدث يوجد فيه حرفيا 200 شخص".

المصدر: أ ب