قنبلة تهدد الاقتصاد.. أوربان يتهم الاتحاد الأوروبي باستهداف هنغاريا عبر عقوباته ضد روسيا

اتهم رئيس وزراء هنغاريا فيكتور أوربان، الاتحاد الأوروبي باستهداف بلاده عبر عقوباته ضد روسيا في "قنبلة" تهدد الاقتصاد، محذرا من تفكك الاتحاد الأوروبي على خلفية ذلك.

وقال أوربان: "يجب أن لا نقلق بسبب من يستهدفون هنغاريا مختبئين في الظل في مكان ما في أبراج المراقبة في بروكسل".

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وأضاف: "سيلقون مصير أسلافهم"، متوقعا أن يلقى الاتحاد الأوروبي مصيرا مماثلا للاتحاد السوفيتي الذي تفكك بين 1989 و1991.

ويأتي خطاب أوربان في إطار إطلاق الحكومة في منتصف أكتوبر "مشاورات وطنية" حول العقوبات الأوروبية على موسكو، والتي يواصل فيكتور أوربان انتقادها، على الرغم من تصويته لصالحها إلى جانب شركائه.

وانتشرت في العاصمة وباقي أنحاء البلاد ملصقات عليها صورة صاروخ ورسالة تقول "عقوبات بروكسل تدمرنا".

وأعلن رئيس الوزراء الأحد أن "الحرب على أبوابنا، والأزمة المالية والتباطؤ الاقتصادي في الاتحاد الأوروبي، وغزو الهجرة في الجنوب.. علينا أن نواجه مشاكل متعددة"، مؤكدا أن حكومته القوية والموحدة ستتغلّب على المحنة.

ومنذ بدء الحرب في أوكرانيا، حرصت هنغاريا التي تعتمد إلى حد كبير على واردات المحروقات الروسية على الحفاظ على علاقات جيدة مع موسكو لتستمر في تلقي الغاز والنفط.

وتوازيا، رفضت تقديم مساعدة عسكرية لكييف، منتقدة استراتيجية بروكسل.

المصدر: أ ف ب