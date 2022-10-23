الصومال.. مسلحون يهاجمون فندقا في مدينة كيسمايو الساحلية

أفادت الشرطة الصومالية بأن مسلحين اقتحموا فندقا وسط مدينة كيسمايو الساحلية يوم الأحد، بعد وقت قصير من تفجير سيارة مفخخة عند بوابات الفندق.

وذكر مسؤولون إن المسلحين ما زالوا داخل الفندق وإن قوات الأمن موجودة في الموقع. وأعلنت جماعة الشباب الإسلامية المتطرفة مسؤوليتها عن الهجوم.

وبدأ الهجوم عندما صدمت سيارة يقودها انتحاري بوابة مدخل الفندق ثم انفجرت، حسبما قال ضابط الشرطة أبشير عمر لوكالة الأسوشيتد برس عبر الهاتف.

وتم تدمير عدد من المحلات التجارية على طول الشارع.

وأضاف ضابط الشرطة أنه لم ترد انباء فورية عن وقوع اصابات.

وأشار محمد ناسي غوليد، مسؤول بارز في الشرطة بولاية جوبالاند، إن ثلاثة مهاجمين دخلوا مبنى الفندق. وتعهد بأن القوات الأمنية ستنهي الهجوم وتسيطر على الوضع.

المصدر: أ ب