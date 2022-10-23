أردوغان: سنحوّل سجن ديار بكر إلى صرح ثقافي وفني (صور + فيديو)

تعهد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بتحويل سجن ديار بكر إلى صرح ثقافي وفني، وأشار إلى أن وزارة العدل استكملت إجراءات إخلاء السجن، وسلمته إلى وزارة الثقافة والسياحة.

وأشار الرئيس التركي خلال كلمة يوم الأحد خلال مشاركته في حفل افتتاح مجموعة من المشاريع الخدمية والتنموية بولاية ديار بكر، إلى أن مبنى السجن سيتحول إلى صرح يضم متحفا ومكتبة وعديدا من الأقسام الثقافية والفنية.

وبين أن المبنى لديه ذكريات سيئة واشتهر في الماضي بممارسة الظلم لكنه اليوم سيتحول إلى مكان لمختلف الأنشطة.

Diyarbakır, Türkiye Yüzyılı’nı hep birlikte inşa etmeye hazır.



Teşekkürler Diyarbakır... 🇹🇷 pic.twitter.com/1VaPV5FN9i — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) October 23, 2022

وأكد أن حكومته تسعى لجعل تركيا واحة سلام، ولن تتمكن التنظيمات الإرهابية ولا البغاة الإمبرياليين من عرقلة ذلك.

ولفت إلى أن "وجه ديار بكر لا يمثله استغلال تنظيم "PKK" الإرهابي"، ولا انحراف حزب الشعوب الديمقراطي، بل تمثله مشاعر الأخوة والمحبة والتآزر التي تظهر اليوم تجاه سكان الولاية.

Diyarbakır Toplu Açılış Töreni https://t.co/yalVVyqN9g — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) October 23, 2022

والتقى الرئيس التركي الأمهات المعتصمات أمام مقر حزب الشعوب الديمقراطي المتهم بدعم الإرهاب في ولاية ديار بكر.

وتبادل الرئيس أردوغان الأحاديث مع الأمهات المشاركات في الاعتصام بحضور وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، ومسؤولين آخرين، وأشاد بصمودهن.

ومنذ سبتمبر 2019، تعتصم الأسر أمام مقر الحزب في ديار بكر للمطالبة باستعادة أبنائها المختطفين والمغرر بهم للقتال بصفوف التنظيم.

Cumhurbaşkanımız @RTErdogan, Diyarbakır Anneleri ile bir araya geldi. pic.twitter.com/YHFaWS6XWG — Erdoğan Dijital Medya (@RTEdijital) October 23, 2022

Cumhurbaşkanımız @RTErdogan, Diyarbakır Toplu Açılış Töreni'ne katıldı.



“Diyarbakır başta olmak üzere ülkemizin her karış toprağına hâkim kıldığımız huzur ve güven ikliminin, kalkınma, üretim, istihdam azminin önüne kimsenin çıkmasına izin vermeyeceğiz.” pic.twitter.com/xHAnCU0vYa — Erdoğan Dijital Medya (@RTEdijital) October 23, 2022

المصدر: وسائل إعلام تركية