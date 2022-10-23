لأول مرة منذ ربع قرن.. اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني تقتصر على الرجال

اقتصرت عضوية اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني على الرجال، وخلت من العنصر النسوي للمرة الأولى منذ 25 عاما، وفق تشكيلتها الجديدة المعلنة الأحد.

وتقاعدت سان شونلان المرأة الوحيدة التي كانت بين الأعضاء الـ25 في المكتب السياسي السابق، ولم تعيّن أي امرأة بين الأعضاء الجدد.

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والأحد، حصل شي جين بينغ على ولاية ثالثة تاريخية على رأس الحزب الشيوعي الصيني، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الرسمية.

وعينت اللجنة المركزية الجديدة للحزب الشيوعي بعد إدخال تعديلات واسعة عليها شي جين بينغ لولاية ثالثة من خمس سنوات خلال عملية تصويت جرت في جلسة مغلقة.

كما ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة أن شي "عين كذلك رئيسا للجنة العسكرية المركزية".

وعين شي حلفاء له بين الأعضاء السبعة في اللجنة الدائمة التي تمسك بزمام السلطة الفعلية في الصين، ومن بينهم لي كيانغ رئيس الحزب في شنغهاي، ودينغ شويشيانغ رئيس مكتب شي جين بينغ، ولي شي رئيس حزب مقاطعة غوانغدونغ (جنوب)، وفق مشاهد بثها التلفزيون الرسمي من قصر الشعب في بكين.

وأعلن شي في كلمة ألقاها أمام الصحافة في قصر الشعب أنه لا يمكن للصين أن تتطور من دون العالم، والعالم أيضا بحاجة إلى الصين.

وتعهد بـ"العمل بجد لإنجاز مهامنا"، شاكرا "بصدق الحزب بكامله للثقة التي أبداها له".

المصدر: أ ف ب