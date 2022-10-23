ماسك يصف صحفيي "واشنطن بوست" بالمنافقين بعد مقال عنه

وصف رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك محرري صحيفة "واشنطن بوست" بالمنافقين، بعد نشرهم مواد قالوا فيها "إن الإدارة الأمريكية كانت قلقة بشكل متزايد تجاه التأثير المتزايد له".

وردّ ماسك على رسالة من أحد المستخدمين مفادها أن الصحيفة تعتبر ماسك "تهديدا للأمن القومي"، بينما يقول شعار المنشور إن "الديمقراطية تموت في الظلام".

وكتب ماسك: "واشنطن بوست" بالضبط.. هم مثل المنافقين".

وعلى وجه الخصوص، أشار صحفيو "واشنطن بوست" إلى أن ماسك "ساعدته جهود الحزبين" في كسب تأييد واشنطن، حيث تناول العشاء مع الرئيس باراك أوباما وقدم المشورة الاقتصادية للرئيس دونالد ترامب، والآن ينتقد الرئيس جو بايدن ويدعي أنه يخطط للتصويت لصالحه".

المصدر: RT